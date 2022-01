WhatsApp introduce le foto del profilo nelle notifiche

WhatsApp è in continua evoluzione e, con l'ultima Beta destinata agli utenti iOS, introduce una gradita novità relativa alle notifiche di sistema: queste ultime saranno infatti accompagnate dalle foto del profilo.

L'ultima novità di WhatsApp Beta per iOS

L'immagine condivisa di seguito, pubblicata dallo staff di WABetaInfo, chiarisce meglio il tutto:

Come possiamo osservare, le notifiche mostrate da WhatsApp Beta per iOS includono ora la foto del profilo relativa all'utente da cui abbiamo ricevuto il messaggio. Nello specifico, tale integrazione coinvolge i dispositivi che eseguono iOS 15, basandosi proprio sulle API di tale versione del sistema operativo.

Il processo di roll-out è cominciato il 4 gennaio scorso e, trattandosi di una fase sperimentale, la foto del profilo potrebbe non essere visualizzata in ogni circostanza o per tutti i contatti presenti in lista: occorre quindi mettere in conto possibili ma sporadiche défaillance.

Per il momento non abbiamo informazioni dettagliate circa il rilascio di questa funzionalità su WhatsApp Beta per Android e sul client ufficiale, ma supponiamo che questa sia ormai in dirittura d'arrivo.