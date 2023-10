WhatsApp: chiamate ancora più sicure grazie a questo TRUCCO

Negli ultimi mesi abbiamo assistito all’introduzione di diverse e nuove funzionalità su WhatsApp, alcune delle quali volte a tutelare nel modo più efficace ed immediato possibile la privacy degli utenti.

Dopo aver messo a disposizione la possibilità di disattivare le chiamate da parte di numeri sconosciuti, WhatsApp sta ora implementando un nuovo strumento che renderà più complicato per i malintenzionati scoprire la tua posizione, proteggendo l’indirizzo IP durante le chiamate.

Maggiore privacy per le chiamate su WhatsApp

Come da tradizione, le più importanti anticipazioni relative agli aggiornamenti di WhatsApp giungono dallo staff di WABetaInfo che, in un recente articolo, ha condiviso gli screenshot che mostriamo di seguito:

Analizzando con attenzione le ultime release di WhatsApp Beta per iOS tramite l’app TestFlight e per Android sul Google Play Store, si è scoperto che un selezionato gruppo di tester può ora beneficiare di un ulteriore strumento a tutela della privacy nel corso delle chiamate. Ciò darà modo di occultare il proprio indirizzo IP e la posizione geografica, rendendo la vita più difficile agli hacker.

Nell’immagine si nota la presenza di una nuova sezione denominata “Avanzate”, all’interno delle impostazioni per la privacy. Spuntando l’opzione “Proteggi indirizzo IP in chiamata”, i dati verranno trasmessi in modo ancora più sicuro tramite i server di WhatsApp. Senza dubbio una gradita novità, che certifica maggiormente l’impegno verso questa specifica direzione.

Come ogni buona notizia, c’è sempre un piccolo compromesso di cui tenere conto: infatti, a causa dei processi di crittografia ed instradamento della connessione attraverso i server, la qualità della chiamata potrebbe risentirne. Questa nuova funzionalità verrà messa al servizio di tutti grazie ad uno dei prossimi aggiornamenti di WhatsApp e, come sempre, vi terremo informati.