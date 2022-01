WhatsApp: in arrivo un nuovo selettore per immagini, video e GIF

Tante nuove funzioni verranno introdotte su WhatsApp grazie ai prossimi aggiornamenti. Tra queste, sarà presto disponibile anche una migliorata modalità per selezionare immagini, video e GIF da condividere in chat.

La selezione dei contenuti multimediali su WhatsApp sarà ancora più immediata

Come di consueto, è lo staff di WABetaInfo ad aver scovato indizi riguardo a ciò che, tra non molto, sarà messo a disposizione degli utenti. Lo screenshot, realizzato con WhatsApp Beta per Android in versione 2.22.4.4, fornisce un piccolo assaggio del nuovo selettore in fase di sviluppo:

Possiamo distinguere due sezioni ben precise:

Recenti : foto, video e GIF presenti da poco in galleria sono mostrati in questa scheda.

: foto, video e GIF presenti da poco in galleria sono mostrati in questa scheda. Galleria: tutte le altre foto, video e GIF salvati tempo addietro.

Secondo le informazioni di cui siamo venuti a conoscenza, il nuovo selettore dovrebbe essere accessibile solo per gli scatti realizzati utilizzando la fotocamera in-app. Oggettivamente, tale limite non avrebbe molto senso e quindi prevediamo che una successiva ottimizzazione lo renda disponibile su WhatsApp per tutti i contenuti multimediali presenti a bordo dello smartphone.