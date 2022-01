WhatsApp: il trucco per inviare foto senza perdere qualità

Tutti ormai siamo abituati a condividere foto su WhatsApp. In pochi però sono consapevoli del fatto che la celebre applicazione di messaggistica istantanea metta in atto un sistema di compressione per le immagini inviate in chat. Questo porta ad un'inevitabile perdita di qualità a cui, però, si può facilmente rimediare.

Come inviare foto a risoluzione originale su WhatsApp

Una qualità standard delle immagini può essere sufficiente in ottica di pubblicazione sui social network. In altri casi, però, c'è il desiderio di salvare quegli scatti per ricordare un evento importante, come un matrimonio oppure una festa di laurea. Sarebbe dunque un peccato, in tali circostanze, accontentarsi di una foto con risoluzione scadente.

Dunque, in che modo è possibile evitare che WhatsApp comprima le immagini condivise in chat? La procedura da seguire è molto semplice: basta solo cambiare la modalità di invio. Per cui, dopo aver cliccato sul pulsante con il simbolo della graffetta, non andrete più a selezionare l'opzione “Foto e Video”: la vostra scelta dovrà ricadere su “Documenti”.

A questo punto, avrete accesso al file manager installato sul vostro telefono e tramite esso potrete scegliere l'immagine da inviare. Questa verrà così allegata al messaggio nel formato originale, senza alcuna compressione. Il procedimento appena descritto è valido anche per WhatsApp Desktop e Web.