WhatsApp: importante passo in avanti per gli aggiornamenti di stato

I recenti update ottimizzati dagli sviluppatori di WhatsApp hanno dato accesso a diverse nuove funzionalità che, senza ombra di dubbio, contribuiscono a migliorare l’esperienza di utilizzo del popolare servizio.

Questa volta l’attenzione si concentra sugli aggiornamenti di stato e, nello specifico, su un rinnovato layout che contraddistingue la condivisione dei link, finalmente più efficaci e ricchi di dettagli.

Maggiore visibilità per i link negli stati di WhatsApp

Diamo innanzitutto un’occhiata allo screenshot condiviso dal sempre puntuale staff di WABetaInfo che, nella fattispecie, ha preso in esame WhatsApp Beta per Android in versione 2.22.17.8:

L’immagine è certamente esplicativa e mette a confronto l’attuale layout di un link condiviso tramite aggiornamento di stato su WhatsApp (sulla sinistra) e quello che ora è possibile apprezzare sulla versione beta per Android (a destra). Come si nota, viene generata un’anteprima notevolmente più grande nella zona centrale, al di sotto di cui trovano spazio il nome del sito, una breve descrizione e l’indirizzo del sito stesso. Il link vero e proprio si rintraccia subito in basso.

Prima di approdare su WhatsApp Beta per Android, la novità aveva già fatto capolino nei mesi scorsi ma non era ancora stata implementata. Tra non molto dovrebbe raggiungere anche gli utenti iOS ed in seguito essere rilasciata sul client ufficiale. In attesa di ricevere ulteriori informazioni, qualora avessi bisogno di un nuovo smartphone economico e compatibile con le ultime su WhatsApp, ti consigliamo l’ottimo Samsung Galaxy A22 5G al prezzo promozionale di appena 169€ (-32%).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.