WhatsApp: disponibile per tutti la migrazione dati da Android ad iOS

La notizia era nell’aria già da tempo, soprattutto dopo che la migrazione dei dati da Android ad iOS era stata messa a disposizione degli utenti inclusi nel circuito beta di WhatsApp: la fase di test è durata circa un mese.

Ora, dopo l’annuncio di WhatsApp avvenuto tramite i profili social ufficiali, questa attesa funzionalità è al servizio di tutti gli utenti che abitualmente utilizzano la popolarissima applicazione di messaggistica istantanea.

Come trasferire i dati dell’account di WhatsApp da Android ad iPhone

Per effettuare la migrazione dei dati da un sistema operativo all’altro occorrono:

Android Lollipop, SDK 21 o superiore, oppure Android 5 o superiore installato sul tuo dispositivo Android;

iOS 15.5 o superiore installato sul tuo iPhone;

App Passa a iOS installata sul tuo telefono Android;

WhatsApp per iOS versione 2.22.10.70 o superiore installata sul nuovo dispositivo;

WhatsApp per Android versione 2.22.7.74 o superiore installata sul vecchio dispositivo;

viene utilizzato lo stesso numero di telefono su entrambi i dispositivi;

l’iPhone deve essere impostato o ripristinato alle impostazioni di fabbrica per essere associato all’app Passa a iOS e trasferire i dati dal telefono Android;

entrambi i dispositivi devono essere collegati a una fonte di alimentazione;

entrambi i dispositivi devono essere collegati alla stessa rete Wi-Fi. In alternativa, il dispositivo Android deve essere collegato all’hotspot dell’iPhone.

Di seguito, invece, sono riportati i vari passaggi da mettere in pratica per compiere l’operazione vera e propria:

Apri l’app Passa a iOS sul telefono Android e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo;

Sul tuo iPhone comparirà un codice. Quando richiesto, inserisci il codice sul tuo telefono Android;

Tocca Continua e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo;

Seleziona WhatsApp nella schermata Trasferisci dati;

Tocca INIZIA sul telefono Android e aspetta che WhatsApp prepari i dati da esportare. Quando i dati saranno pronti, il tuo account verrà scollegato dal telefono Android;

Tocca AVANTI per tornare all’app Passa a iOS;

Tocca CONTINUA per trasferire i dati dal telefono Android all’iPhone ed aspetta che Passa a iOS confermi di aver completato il trasferimento;

Installa l’ultima versione di WhatsApp dall’App Store;

Apri WhatsApp e accedi con lo stesso numero di telefono usato sul vecchio dispositivo;

Tocca Inizia quando ti viene richiesto ed attendi il completamento del processo;

Una volta completata l’attivazione del nuovo dispositivo, troverai le tue chat che ti aspettano.

Da ricordare che i dati trasferiti non verranno archiviati nel cloud finché non creerai un backup su iCloud e resteranno anche nel tuo telefono Android finché non eliminerai WhatsApp o non cancellerai la memoria del telefono. Infine, qualora fossi alla ricerca di un melafonino compatibile con le ultime versioni di WhatsApp, sappi che Apple iPhone 13 mini è su Amazon ad un prezzo promozionale di 745€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.