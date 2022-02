WhatsApp introdurrà presto una feature presa in prestito da Facebook

Dopo aver visto in anteprima la nuova interfaccia grafica in arrivo per le chiamate di gruppo su WhatsApp, in queste ore scopriamo che il team di sviluppo della compagnia sta lavorando a una funzione presa in prestito direttamente da Facebook: le immagini di copertina. Infatti, come viene svelato dal sempre puntuale WABetaInfo, nelle prossime versioni di WhatsApp sarà possibile utilizzare una immagine a proprio piacimento da utilizzare come copertina del proprio profilo – ad oggi la feature è programmata per gli account WhatsApp Business, ma potrebbe arrivare per quelli personali.

WhatsApp sta per introdurre il supporto alle immagini di copertina

Com'è possibile notare nelle immagini sottostanti, all'interno delle impostazioni del profilo di WhatsApp apparirà la classica icona a forma di macchina fotografica che permetterà di scattare una foto in tempo reale oppure scegliere una immagine dal rullino fotografico. In questo modo quando un utente visualizzerà il profilo di un account Business, noterà anche l'immagine di copertina oltre a quella del profilo stesso.

Attualmente la feature è stata scovata all'interno di una versione beta del client di WhatsApp per iOS, ma è scontato che prima o poi sarà introdotta anche per i device Android. Purtroppo non è chiaro quando sarà possibile impostare l'immagine di copertina per i profili Business, ma è probabile che sarà presto disponibile nel canale beta.