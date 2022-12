WhatsApp: il TRUCCO per usare lo stesso account su due smartphone

WhatsApp, ancora oggi, si riconferma il servizio di messaggistica istantanea più utilizzato dal pubblico: il 90% degli smartphone (se non di più) ha questa applicazione in memoria, sempre pronta all’uso.

Capita però che, in determinate circostanze, si presenti l’urgenza di accedere al proprio account di WhatsApp tramite un secondo telefono, diverso da quello principale. Vediamo in che maniera procedere per completare l’operazione.

Come utilizzare WhatsApp su due telefoni contemporaneamente

Da precisare come, fino a pochissimo tempo fa, si rendesse necessaria la presenza di una SIM card all’interno dello smartphone per poter fare uso del servizio. Grazie agli ultimi aggiornamenti, questo prerequisito non è più necessario. Negli ultimi giorni, gli sviluppatori hanno reso disponibile sul circuito beta una versione per tablet, a cui è possibile accedere mediante semplici passaggi. Lo stesso procedimento è da compiersi per accedere a WhatsApp su uno smartphone secondario nel quale non è presente alcuna scheda telefonica.

Grazie alla funzione multi-dispositivo, disponibile però solo su WhatsApp Beta (per adesso), è possibile utilizzare lo stesso account su un massimo di 4 dispositivi in contemporanea. Avvia WhatsApp e clicca sui tre puntini verticali in alto a destra. Dal menu a tendina che si aprirà, scegli la voce “Dispositivi collegati”. Nella schermata a cui avrai accesso potrai osservare tutti i device su cui abitualmente utilizzi il tuo account. Ora, clicca su “Collega un dispositivo” e non dovrai fare altro che inquadrare il codice QR mostrato da WhatsApp sul tuo secondo telefono: il gioco è fatto.

Nulla di più semplice ma, come detto, ad ora si tratta di una possibilità riservata solo agli utenti beta. Speriamo che presto sia messa a disposizione anche sul client ufficiale. Nel frattempo, qualora avessi bisogno di un secondo smartphone su cui utilizzare WhatsApp, in aggiunta a quello principale che usi quotidianamente, potresti prendere in considerazione l’acquisto dell’ottimo Samsung Galaxy A23 5G che trovi su Amazon ad un prezzo di 222 euro invece di 349,90 euro grazie ad uno sconto clamoroso del 37% che, tuttavia, terminerà in brevissimo tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.