WhatsApp: come guardare gli Stati di qualcuno senza essere scoperti

Supponiamo che, con estrema discrezione, vogliate dare uno sguardo agli Stati condivisi dai vostri contatti su WhatsApp: in linea teorica, questi ultimi verrebbero automaticamente informati circa la visualizzazione da voi effettuata, a meno che mettiate in atto la procedura che di seguito andremo a descrivere.

Come vedere di nascosto gli aggiornamenti dello Stato di WhatsApp

Il trucco per evitare che il contatto di cui intendete visualizzare l'aggiornamento dello Stato si accorga della vostra “intrusione” è molto semplice: disattivare le conferme di lettura tramite le impostazioni della privacy di WhatsApp. Un'operazione che è possibile svolgere in maniera estremamente rapida, sia per quanto riguarda il sistema operativo Android e sia con iOS. Su WhatsApp Desktop, invece, non è ancora prevista questa possibilità, così come su WhatsApp Web.

Dopo aver disabilitato le conferme di lettura, le persone con cui siete in contatto non potranno più sapere né quando leggerete i loro messaggi e, come detto, neppure quando visualizzerete i loro Stati. C'è ovviamente una controindicazione: questi ultimi limiti saranno validi anche per voi. Ad ogni modo, potrete sempre tornare sui vostri passi riabilitando tale opzione su WhatsApp in un secondo momento.