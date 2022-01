WhatsApp: il trucco per nascondere foto e video compromettenti

WhatsApp ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per quanto concerne la messaggistica istantanea su smartphone: in maniera pressoché immediata, gli utenti possono scambiarsi foto, video, file audio, documenti e chiaramente messaggi di solo testo. In alcuni casi, tuttavia, potrebbe risultare sconveniente che i contenuti scaricati compaiano nella galleria del telefono o comunque tra i file recenti. Quanto appena detto, però, non rappresenta un vincolo.

Come nascondere foto e video di WhatsApp sullo smartphone

Per evitare che i soliti “impiccioni” vadano a curiosare nella galleria dello smartphone, rischiando così di imbattersi in foto e video compromettenti, è sufficiente seguire la procedura descritta di seguito.

Avviate WhatsApp;

Cliccate sui tre puntini in alto a destra e recatevi nelle “Impostazioni” ;

; Nella finestra che si aprirà, selezionate la voce “Chat” ;

; A questo punto, disattivate l'opzione “Visibilità dei media” e nessun contenuto multimediale sarà più mostrato al di fuori dell'applicazione.

Per tutelare la privacy al massimo, sarebbe il caso di impedire anche l'accesso di terzi al vostro account di WhatsApp sullo smartphone: a tal proposito, vi rimandiamo ad una nostra guida pubblicata tempo fa che siamo certi possa tornarvi utile.