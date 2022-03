WhatsApp: il trucco per esportare tutte le chat su Telegram

WhatsApp, ancora oggi, è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più diffuse al mondo. Ciò non toglie che servizi concorrenti, come ad esempio Telegram, stiano facendo dei notevoli passi avanti in termini di popolarità.

Nel caso in cui tu non volessi più utilizzare WhatsApp e preferissi dedicarti solamente a Telegram, sappi che esiste un modo per esportare le chat più importanti di WhatsApp su quest'ultimo servizio, con date originali e file media inclusi.

Come spostare le chat di WhatsApp su Telegram

Il procedimento che ora ti descriverò è di una semplicità a dir poco estrema. Pochi step che, però, ti aiuteranno a trasferire le chat di WhatsApp su Telegram: potrai applicarli sia sul sistema operativo Android e sia su iOS, senza differenze sostanziali nei due casi. Come primo passaggio, molto banalmente, dovrai aprire WhatsApp sul tuo dispositivo. A questo punto ti troverai nella pagina principale dove sono elencate tutte le chat che hai intrattenuto fino a quel momento, disposte in ordine cronologico in base agli ultimi messaggi.

Ora non dovrai fare altro che scegliere quale tra le diverse conversazioni presenti in lista vuoi esportare da WhatsApp a Telegram. Dopodiché, effettua l'accesso a quella specifica chat e clicca sul pulsante con i tre puntini disposti in verticale: lo trovi in alto a destra. Nel menù a tendina che comparirà, scegli la voce “Altro” e, successivamente, clicca su “Esporta chat”. Adesso, WhatsApp ti chiederà di scegliere quale servizio includere nel processo di esportazione e, come avrai ben intuito, dovrai necessariamente selezionare Telegram.

In quel preciso istante si aprirà quest'ultima applicazione e, per terminare la procedura, ti verrà richiesto di selezionare la chat di Telegram nella quale vuoi importare la conversazione. Finito, bisognerà solo attendere che il trasferimento si concluda. L'aspetto interessante è che, nelle fasi iniziali del processo di esportazione, potrai liberamente scegliere se importare in Telegram anche i file multimediali presenti in quella e nelle altre chat di WhatsApp che preferisci continuare altrove.