WhatsApp: il trucco per creare una chat che non è mai esistita

Tutti noi, sicuramente, abbiamo avuto a che fare con i classici amici esibizionisti che non hanno perso occasione per mostrare conversazioni di WhatsApp che provocassero profonda invidia, magari perché avvenute con persone ritenute da tutti “irraggiungibili” per i più svariati motivi. Mantenete alta la vostra autostima: quelle chat potrebbero in realtà non essere mai avvenute.

Come creare delle finte chat di WhatsApp

Vi è mai capitato, consultando i vostri social network preferiti, di incappare nelle irriverenti chat di WhatsApp tra i più noti personaggi storici? Di sicuro, non serve una mente geniale per intuire che quei “presunti” screenshot fossero stati creati ad arte con il solo scopo di divertire gli utenti. Per realizzare delle finte conversazioni avvenute sulla celebre applicazione di messaggistica istantanea basta fare ricorso ad uno strumento tanto semplice quanto intuitivo nel suo utilizzo: stiamo parlando di Whatsfake.

L'applicazione, disponibile sui principali store, consente quindi di ricreare da zero le chat scegliendo i nomi e le immagini di profilo degli interlocutori, decidendo ovviamente i testi contenuti nei rispettivi messaggi. Il risultato sarà molto realistico: neppure l'occhio più attento riuscirà a notare la differenza rispetto ad una vera conversazione di WhatsApp (che il dialogo sia più o meno credibile, dipenderà chiaramente da quanto il burlone di turno vorrà “calcare la mano”).