WhatsApp: il trucco per cambiare stile di scrittura nei messaggi

WhatsApp, ancora oggi, conferma di essere una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate in assoluto. Merito delle numerose funzionalità messe a disposizione degli utenti: alcune di queste però, nonostante la loro estrema immediatezza, non sono conosciute da tutti.

Ad esempio, ti sarà capitato di voler evidenziare in grassetto specifiche parti di un messaggio su WhatsApp, in modo che non passassero inosservate o che potessero ricevere maggiore attenzione rispetto al rimanente testo. In egual modo, per una qualsiasi ragione, potresti aver desiderato di scrivere in corsivo una determinata frase. Sarai felice di sapere che, grazie a dei semplici escamotage, potrai applicare entrambi gli stili.

Come scrivere in grassetto ed in corsivo su WhatsApp

Andiamo per gradi, focalizzandoci in maniera dettagliata su entrambe le situazioni, sia per quanto riguarda i messaggi di WhatsApp in grassetto e sia in relazione ai messaggi in corsivo. Tranquillo: la procedura da seguire è di una semplicità estrema. Tutto ciò che dovrai fare sarà inserire alcuni precisi simboli all'inizio ed alla fine del testo, a seconda del caso che prenderemo in considerazione.

Per esempio, supponendo di voler inviare su WhatsApp la frase “Colloquio di lavoro in programma alle 15” utilizzando il grassetto, basterà soltanto aggiungere un asterisco prima e dopo il messaggio come ti mostriamo di seguito:

*Colloquio di lavoro in programma alle 15* (ed otterrai Colloquio di lavoro in programma alle 15).

Alternativamente, qualora volessi scrivere in un messaggio di WhatsApp la stessa frase applicando il corsivo, sarà sufficiente utilizzare il trattino basso al posto dell'asterisco:

_Colloquio di lavoro in programma alle 15_ (ed otterrai Colloquio di lavoro in programma alle 15).

In realtà, non si tratta dell'unico modo per applicare i due stili nei messaggi inviati in chat. Volendo fare a meno di utilizzare i simboli che abbiamo indicato, potrai selezionare il testo di tuo interesse e cliccare su “grassetto” o “corsivo” dal menù rapido che WhatsApp ti mostrerà subito dopo.