WhatsApp: il trucco per bloccare un contatto senza che lui lo sappia

Vi sarà certamente capitato di avere tra i contatti di WhatsApp una persona che, fin da subito o con il passare del tempo, si sia dimostrata piuttosto fastidiosa o insistente nei vostri confronti. Per bloccarla, senza che se ne accorga, potreste fare ricorso ad una banalissima opzione già prevista nell'app, senza che si rendano necessarie ulteriori installazioni di programmi terzi.

Come silenziare un utente su WhatsApp

Evitando di ricorrere al blocco vero e proprio, che starebbe ad indicare un'intenzione di chiusura definitiva nei confronti dell'utente, basterà semplicemente silenziare la conversazione.

Tutto ciò che dovrete fare sarà premere a lungo in corrispondenza della chat “incriminata”. A questo punto, in alto a destra comparirà il logo in corrispondenza di cui cliccare prima di scegliere se silenziare la chat per 8 ore, per una settimana o per sempre, con la possibilità di disattivare anche le relative notifiche.

Fatto ciò, non verrete più informati circa la ricezione di nuovi messaggi da parte della persona bloccata. Per quest'ultima, WhatsApp continuerà a funzionare normalmente senza che possa accorgersi dell'azione da voi intrapresa: nel caso in cui doveste tornare sui vostri passi, in ogni momento potrete “scongelare” la conversazione.