WhatsApp: il trucco per bloccare qualcuno senza che se ne accorga

Ti sarà certamente capitato di avere tra i contatti di WhatsApp persone che, fin dai primi momenti o con il passare dei giorni, si siano dimostrate alquanto fastidiose ed insistenti nei tuoi confronti. Per bloccare gli scocciatori, senza che lo sappiano, basterebbe ricorrere ad una banale “contromossa” già disponibile con la celebre applicazione di messaggistica istantanea.

Come bloccare una persona su WhatsApp senza che lo sappia

Per non ricorrere ad una vera e propria azione di blocco del contatto, che porterebbe ad imbarazzi e situazioni poco piacevoli, non dovrai fare altro che silenziare la chat che avete portato avanti fino a quel momento.

Dopo aver avviato WhatsApp, ti basterà semplicemente effettuare una pressione lunga sul nome della conversazione “incriminata”. A quel punto, nella zona in alto a destra, vedrai comparire il logo di un altoparlante ed anche su quello dovrai fare clic.

Ti troverai di fronte ad una scelta: silenziare la chat per 8 ore, per un'intera settimana o per sempre, con annessa possibilità di disattivazione delle notifiche:

Fatto questo, non sarai più informato circa la ricezione di eventuali nuovi messaggi da parte di chi hai silenziato. Nulla ti vieterà di tornare sui tuoi passi: in quel caso, ti basterà solamente “ridare voce” a quella persona che, ad ogni modo, non potrà mai accorgersi di essere stata precedentemente silenziata su WhatsApp.