WhatsApp: il trucco furbissimo per chattare con chi ti ha bloccato

Sei stato bloccato su WhatsApp ma, per specifici motivi, hai urgente necessità di rimetterti in contatto con questa persona? Ho una buona notizia per te: esiste un procedimento facile facile con cui potrai ricontattare quell'utente.

Come scrivere a persone che ti hanno bloccato su WhatsApp

Per mettere in atto i passaggi che descriverò a breve non dovrai essere solo: avrai infatti bisogno della collaborazione di una terza persona, che sia in contatto con chi ti ha precedentemente bloccato. Insomma: una conoscenza in comune il cui aiuto risulterà indispensabile perché tutto vada a buon fine.

Al terzo “incomodo” spetterà l'onere di creare un gruppo su WhatsApp: di quest'ultimo dovrai far parte tu, il “complice” e la persona con cui intendi riprendere la comunicazione. In seguito a ciò, il tuo aiutante dovrà abbandonare la chat di gruppo, all'interno della quale rimarrete solo tu e l'utente che ti ha bloccato.

Fino a quando tutti e due rimarrete all'interno del gruppo, nulla ti impedirà di scrivere a questa persona e sperare in una risposta da parte sua. Come potrai facilmente intuire, nel caso in cui la chat di gruppo su WhatsApp venisse abbandonata, il blocco vero e proprio tornerebbe valido a tutti gli effetti.

È chiaro che la procedura appena descritta sia da intendersi per motivi di reale necessità. Ti sconsigliamo caldamente di attuarla per infastidire chi non desidera più essere contattato: se ti ha bloccato su WhatsApp, ci sarà un motivo.