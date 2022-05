WhatsApp: il trucco per abbandonare un gruppo senza farlo sapere

In molti casi, i gruppi di WhatsApp sarebbero paragonabili a dei veri e propri “gironi dell’inferno”. Capita spesso che si venga aggiunti dall’amicone di turno senza essere messi al corrente di tale iniziativa, ritrovandosi ad interagire con persone che nella vita reale avremmo evitato più che volentieri.

Certo, lasciare il gruppo di punto in bianco potrebbe non essere molto educato, dato che l’immancabile notifica di WhatsApp non darebbe scampo: a volte, l’ipocrisia è necessaria per evitare piccole “crisi diplomatiche”. Tuttavia, a breve sarà possibile farsi da parte senza che gli altri membri lo sappiano.

Come abbandonare un gruppo WhatsApp senza che appaia la notifica

La buona notizia giunge dal sito web di WABetaInfo che, puntualmente, fornisce anticipazioni circa quelle che saranno le nuove funzionalità di WhatsApp in arrivo. Lo screenshot che condividiamo di seguito lascia ben pochi dubbi a riguardo:

Cosa significa ciò che abbiamo appena visto? Il messaggio di conferma è chiaro ed inequivocabile. Quando l’aggiornamento di WhatsApp sarà disponibile, nel momento in cui dovessi decidere di abbandonare un gruppo verrebbero messi al corrente di ciò solo gli amministratori. Gli altri partecipanti non visualizzerebbero alcuna notifica circa il tuo improvviso “addio”.

