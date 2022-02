WhatsApp: il trucco per trovare persone di cui non conosci il numero

Aggiungere tra i contatti di WhatsApp persone di cui non possiedi il numero di telefono è alquanto difficile, ma certamente non impossibile. Sarai felice di sapere che, grazie ad un banale trucco, potrai agilmente superare l'ostacolo.

Come aggiungere su WhatsApp anche gente di cui non sai il numero telefonico

Per trovare su WhatsApp utenti di cui non possiedi il numero sarà sufficiente scaricare un'applicazione chiamata “TrueCaller”. Parliamo in sostanza di un vero e proprio archivio telefonico digitale a cui, molto spesso, si affidano anche quelle fastidiose aziende che continuano a chiamarti per pubblicizzare offerte e promozioni di qualunque tipo.

Il servizio è gratuito ma prevede la sottoscrizione di un abbonamento mensile pari ad 1,99 euro per delle funzionalità extra. Affinché tu possa consultare l'elenco delle numerazioni registrate, dovrai necessariamente inserire un tuo recapito personale. La speranza è che la persona di cui vuoi conoscere il numero lo abbia reso accessibile: in tal caso, potrai aggiungerla su WhatsApp e contattarla.