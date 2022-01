WhatsApp: il trucco fulmineo per cancellare foto e video di una chat

Fammi indovinare: l'hai fatta grossa e, nel più breve tempo possibile, hai bisogno di cancellare foto e video compromettenti di una specifica chat su WhatsApp? Niente paura, con questa semplice operazione rimuoverai in men che non si dica tutto il materiale scomodo.

Come cancellare rapidamente foto e video su WhatsApp

Scorrere a ritroso la conversazione per eliminare foto e video condivisi sarebbe alquanto frustrante, oltre che un'inutile perdita di tempo. Per fortuna, il team di WhatsApp mette a tua disposizione una funzionalità salvavita che, in maniera pressoché istantanea, ti aiuterà a raggiungere lo scopo.

La procedura da seguire è quanto di più immediato possa esistere. Per cominciare, avvia l'applicazione ed entra nella chat di tuo interesse. Noterai che in alto a destra è presente un pulsante con tre puntini, su cui dovrai cliccare. Nel menù a tendina ci saranno diverse opzioni: quella che ti serve è “Media, link e documenti”.

A questo punto accederai ad una schermata divisa in tre sezioni: non dovrai fare altro che scegliere la voce “Media”, dove troverai foto e video condivisi in quella chat. Con estrema facilità, potrai selezionare e cancellare ciò che non vuoi sia più rintracciabile. Chiaramente, i contenuti verranno rimossi solo dal tuo smartphone: per maggiore “prudenza”, dovresti accertarti che anche l'altra persona esegua la medesima operazione con il suo account di WhatsApp.