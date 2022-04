WhatsApp: il semplice trucco per creare un blocco note personale

Che WhatsApp sia l'applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata in assoluto non è un segreto. Merito delle numerose funzionalità che, aggiornamento dopo aggiornamento, vengono messe a disposizione degli utenti.

Le modalità d'utilizzo del servizio sono a dir poco infinite. Nella guida di oggi ti mostrerò come creare su WhatsApp un utilissimo blocco note su cui memorizzare tutti i tuoi promemoria, salvare foto e tanto altro ancora.

Come creare un blocco note privato su WhatsApp

Ti dico fin da subito che per avere il tuo blocco note su WhatsApp non dovrai installare alcuna applicazione di terze parti. Ci limiteremo a sfruttare le possibilità nativamente disponibili con il servizio. Il procedimento è tutt'altro che complicato, trattandosi della semplice creazione di un nuovo gruppo. Pochi passaggi che ora ti descriverò nel dettaglio. In questo caso prenderemo in considerazione il sistema operativo Android, ma gli step da seguire sono simili anche su iOS.

Innanzitutto avvia WhatsApp sul tuo smartphone ed accedi alla pagina principale, dove sono disponibili tutte le conversazioni intraprese con i tuoi contatti. Clicca sul pulsante in alto a destra, con i tre puntini disposti in modo verticale, e scegli la voce “Nuovo gruppo”; ora dovrai aggiungere una persona che, almeno inizialmente, sarà presente nel gruppo (magari un familiare, il partner oppure un amico che hai messo al corrente di questa tua iniziativa). Al termine, clicca sul pulsante verde che trovi in basso a destra:

Successivamente verrai indirizzato ad una nuova schermata di WhatsApp nella quale sarà possibile scegliere il nome del gruppo, inserire un'immagine principale e decidere se attivare o meno i messaggi effimeri. Compiuta questa operazione, clicca ancora una volta sul pulsante verde in basso a destra:

Il tuo nuovo gruppo di WhatsApp è stato creato. Adesso non avrai più bisogno dell'altra persona, che quindi potrai rimuovere dal gruppo accedendo alla lista dei partecipanti e cliccando sulla voce “Rimuovi”:

Tutto pronto. Finalmente avrai a disposizione il tuo blocco note personale su WhatsApp nel quale potrai archiviare tutto ciò di cui hai bisogno, sia messaggi o promemoria scritti che contenuti multimediali di ogni tipo:

I vantaggi di una soluzione del genere sono molteplici. Fra i tanti, avrai la possibilità di consultare tutti i promemoria non solo tramite lo smartphone ma da qualunque altro dispositivo sul quale accederai al tuo account di WhatsApp.