WhatsApp: potrete chattare con utenti non memorizzati in rubrica

Ormai ci siamo abituati: quando si parla di WhatsApp, la novità è sempre dietro l'angolo. Non è da meno l'ultima versione beta della celebre applicazione di messaggistica istantanea, che riserva una gradita sorpresa.

Dopo l'introduzione di un nuovo player per i messaggi vocali e la possibilità di inviare file con dimensione massima di 2 GB, WhatsApp consente anche di chattare senza salvare il destinatario in rubrica.

Le ultime novità di WhatsApp Beta per Android

Questa interessante scoperta è merito del sempre attento staff di WABetaInfo che, nell'occasione, ha concentrato la sua analisi su WhatsApp Beta per Android in versione 2.22.8.11. Cominciamo dando un'occhiata agli screenshot da loro condivisi che, in prima battuta, ci aiuteranno fin da subito a individuare la novità così da avere già un quadro generale della situazione:

La schermata sulla destra è relativa all'ultima versione di WhatsApp Beta che stiamo considerando. In sostanza, cosa cambia? Supponi che un tuo amico abbia appena inviato in chat il numero di una persona che non hai ancora memorizzato fra i contatti. Fino ad ora, cliccando sul numero telefonico evidenziato in blu ti si sarebbero presentate due opzioni: chiamare l'utente oppure aggiungerlo all'elenco.

Adesso, per gli utilizzatori di WhatsApp Beta su Android ci sarà una terza scelta. Dopo che il servizio avrà verificato la disponibilità del destinatario nell'interagire (in pratica, controllare che WhatsApp sia presente anche sul suo telefono), si potrà decidere di avviare una chat istantanea con quest'ultimo pur senza la necessità di salvarlo in rubrica.

Come specificato, al momento gli unici in grado di conversare istantaneamente con una persona non inclusa nella propria lista di contatti sono gli utenti Android del circuito beta. Tra non molto, la medesima funzionalità sarà messa a disposizione del sistema operativo iOS. Ancora non sappiamo se e quanto ci sarà il rilascio globale sul client standard di WhatsApp.