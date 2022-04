WhatsApp: sondaggi per i gruppi ad un passo dal rilascio ufficiale

WhatsApp non smette di stupire e, con le ultime versioni beta, la nota applicazione di messaggistica istantanea ha cominciato a sperimentare nuove funzionalità che, tra non molto, esordiranno anche sul client ufficiale.

Anche per i sondaggi sono stati compiuti notevoli passi in avanti su WhatsApp Beta per iOS: utili indicazioni sul lavoro degli sviluppatori sono trapelate online, ma non si escludono altre modifiche in seguito.

I sondaggi per i gruppi di WhatsApp sono sempre più vicini

Lo screenshot che condividiamo di seguito è stato pubblicato in primis dallo staff di WABetaInfo e fornisce un'idea piuttosto chiara di quella che sarà l'interfaccia grafica su WhatsApp per iOS:

L'immagine che avete visto fa riferimento a WhatsApp Beta per iOS in versione 22.9.0.70. Tuttavia, già con la release 22.6.0.70 si ebbe un primo assaggio di questa nuova ed interessante funzione destinata ai gruppi che, ad ora, si arricchisce di ulteriori conferme. Con l'aiuto dei sondaggi, i membri di un gruppo saranno in grado di proporre una domanda con molteplici possibilità di risposta. Anche questo strumento godrà del sistema di crittografia end-to-end, volto a garantire che domande e risposte siano visibili solo per quella ristretta cerchia di utenti.

Lo screenshot ci mostra un sondaggio di WhatsApp a cui sono state abbinate cinque alternative di risposta. Ora, bisognerebbe capire se questo rappresenti un tetto massimo o se, eventualmente, si potranno aggiungere anche altre opzioni: di sicuro, dovrebbe essere possibile includerne meno. L'altro aspetto da chiarire è riferito alla durata del sondaggio: sarà sempre disponibile nella conversazione di gruppo, si potrà indicarne una scadenza oppure, nel caso delle chat effimere di WhatsApp, verranno considerate le impostazioni generali scelte dagli amministratori?

Come sempre accade quando ci troviamo al cospetto di funzionalità in fase di test, saremo in grado di dare maggiori delucidazioni con le prossime versioni di WhatsApp Beta in attesa dell'esordio ufficiale sull'applicazione standard.