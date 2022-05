WhatsApp: sarà ancora più intuitivo rispondere a specifici messaggi

Il team di WhatsApp lavora incessantemente per rendere la celebre applicazione di messaggistica istantanea sempre più completa ed alla portata di tutti. I prossimi aggiornamenti introdurranno diverse nuove funzionalità, alcune di notevole importanza ed altre volte a semplificare specifiche operazioni che quotidianamente vengono svolte chattando con i propri contatti. Secondo le ultime anticipazioni trapelate in rete, starebbe per essere implementata una nuova scorciatoia grazie a cui risponde ancora più velocemente a precisi messaggi.

Una nuova scorciatoia fa capolino su WhatsApp Desktop Beta

Come di consueto, diamo uno sguardo allo screenshot condiviso dallo staff di WABetaInfo, che continua ad essere una fonte più che autorevole per quanto riguarda il mondo di WhatsApp:

L’immagine che avete appena visto fa riferimento a WhatsApp Desktop Beta in versione 2.2218.0. La freccetta indica chiaramente un nuovo pulsante subito a sinistra rispetto al messaggio in questione ed all’icona per selezionare una reazione. Mediante questa scorciatoia sarà dunque possibile accelerare l’operazione di risposta. Sappiamo bene che, al momento, per citare uno specifico messaggio a cui rispondere su WhatsApp Desktop è necessario cliccare sull’opzione “Rispondi” dal menù a tendina oppure toccare due volte la riga contenente il testo in questione.

Nulla di rivoluzionario ma è comunque un’ulteriore possibilità di interazione messa al servizio degli utenti. Al momento non abbiamo informazioni dettagliate circa i tempi di rilascio della nuova scorciatoia sull’applicazione ufficiale ma è praticamente certo il suo arrivo su ogni versione. Vi lasciamo con un piccolo suggerimento: qualora il vostro smartphone non supportasse più WhatsApp e foste alla ricerca di un nuovo telefono su cui installare il servizio, potreste valutare l’acquisto di Realme GT Neo 2 in offerta su Amazon con il 32% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.