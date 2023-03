WhatsApp: le newsletter fanno capolino nell'ultima versione per Android

WhatsApp sta rilasciando un nuovo aggiornamento tramite il programma Google Play Beta, che porterà la versione dell’app alla 2.23.5.8. Una delle caratteristiche più interessanti è la riprogettazione della scheda Stato.

Fa la sua comparsa una sezione denominata Newsletter, che in sostanza fornirà agli utenti un nuovo modo per ricevere gli aggiornamenti e le ultime novità direttamente dall’applicazione.

Newsletter pronte a sbarcare su WhatsApp

Diamo intanto uno sguardo allo screenshot che, prontamente, è stato condiviso dal sempre attento staff di WABetaInfo:

Come mostrato nell’immagine, WhatsApp sta lavorando per creare due sezioni distinte nella scheda Stato: una, appunto, per lo stato e l’altra per le newsletter. Grazie a questa sezione, gli utenti potranno integrare direttamente le newsletter che seguono nella scheda Stato, rendendole facilmente accessibili. In futuro, sarà possibile risalire alle newsletter mediante ricerca dell’username.

Ma non è tutto: WhatsApp ha anche annunciato che i futuri aggiornamenti di stato saranno visualizzati in un layout orizzontale simile alle storie di Instagram. Questo renderà l’esperienza di utilizzo ancora più funzionale ed intuitiva, fornendo una visualizzazione più moderna ed accattivante dei contenuti condivisi dai contatti in lista.

WhatsApp, come avviene già da diversi anni, si impegna a proteggere la privacy dei propri iscritti e questo si riflette anche nella nuova funzione che sta introducendo. Gli utenti che creano e si iscrivono alle newsletter su WhatsApp avranno i loro numeri di telefono nascosti per impedire la divulgazione della loro identità.

Inoltre, le newsletter verranno mostrate in ordine cronologico, senza alcuna differente priorità: al momento, non ci saranno pubblicità e nessun segno di influenze “algoritmiche”. Questo significa che gli utenti avranno il controllo completo su ciò che vedono e su chi seguono.

La scheda di Stato riprogettata con le newsletter è attualmente in fase di sviluppo e verrà rilasciata in un futuro aggiornamento di WhatsApp in relazione a cui, ovviamente, continueremo a tenervi informati.