WhatsApp: ATTENTI alla truffa del codice a 6 cifre

State attenti alla truffa del “codice a 6 cifre” che sta girando ultimamente su WhatsApp. Sì, si tratta dell'ennesimo tentativo di frode da parte di cyber criminali ai danni di utenti ignari. Ma come funziona questa nuova subdola mossa? Ve lo spieghiamo subito.

WhatsApp: non cascateci alla nuova truffa

Se qualcuno vi manda un messaggio con scritto “ho inviato per sbaglio un codice a 6 cifre, me lo rimanderesti?” o similari, non cascateci. Non fornite nulla, perché questo è il metodo di verifica per l'autenticazione all'applicazione WhatsApp. Con questa mossa, i criminali ruberanno i dati sensibili dell'app, credenziali comprese. È essenziale che non forniate mai nulla, proprio perché qualsiasi iniziativa fraudolenta si basa proprio su questo principio.

Oltre a questa, esiste anche la truffa della PostePay o quella del Green Pass fasullo. Ricordate che non dovete mai dare e o scrivere i vostri dati bancari, segreti e altro. Non di meno, dovete prestare attenzione a coloro che vi dicono che potreste avere un “Green Pass” anche senza vaccinazione anti-Covid. Sono tutte bufale, così come quella del regalo di 500€ da parte di Conad. Anch'essa è una furbata in piena regola e la catena di supermercati ha già avvertito che non c'entra nulla con questa “iniziativa”.

Cosa fare dunque?

Bhè, la soluzione è semplice: dovete cancellare ogni traccia di questi messaggi. Eliminateli e, se possibile, bloccateli. Avvisate subito le autorità competenti e non aprite mai i link sospetti che vi inviano. Nessuno vi regala soldi, iPhone e nessuno vi chiederà mai soldi per utilizzare l'applicazione, ergo: occhi aperti, sempre.