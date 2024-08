WhatsApp è "identica" a Facebook ed Instagram con questa novità

WhatsApp continua ad arricchirsi con nuove funzioni che, di volta in volta, rendono il servizio ancora più completo ed al passo con i tempi: tra queste, ricordiamo la possibilità di interagire con Meta AI tramite i messaggi vocali.

Anche dal punto di vista grafico, WhatsApp sta effettuando dei ritocchini apparentemente inutili ma che, di fatto, servono per attribuire un senso di coerenza a tutte le realtà del mondo Meta.

Arriva un nuovo badge di verifica su WhatsApp

Iniziamo col mostrarti lo screenshot condiviso dal team di WABetaInfo che, nella circostanza, si è concentrato su WhatsApp Beta per iOS in versione 24.16.10.72, già disponibile su TestFlight:

Come puoi notare, WhatsApp sta sostituendo il classico badge di verifica verde con uno di colore blu, identico a quello presente su Facebook o Instagram, destinato ad aziende e canali verificati. Non stiamo parlando di una novità clamorosa ma siamo al cospetto di un altro piccolo passo verso una maggiore uniformità dei servizi di casa Meta.

Nell’atto pratico, il segno di verifica rappresenta tutt’ora un dettaglio importante per rassicurare gli utenti circa l’autenticità di canali ed aziende con cui interagiscono, riducendo così il rischio delle “false identità”. Al momento, il nuovo badge blu di WhatsApp è disponibile solo per alcuni beta tester ma non dovrebbe mancare molto al suo arrivo sulla versione ufficiale.