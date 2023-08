WhatsApp: dopo le foto, è il turno dei video in qualità HD

Pochi giorni fa, WhatsApp ha reso disponibile per tutti i suoi utenti la possibilità di inviare foto in qualità HD. Sapevamo che, di lì a poco, la medesima modalità di condivisione avrebbe coinvolto anche i video.

Esattamente come nel primo caso, l’indicazione HD non fa riferimento alla qualità originale del video ma, a differenza di quanto fosse attuabile fino ad ora, viene compiuto un passo in avanti fino all’alta definizione (1280 x 720 pixel in landscape o 720 x 1280 pixel in portrait).

Le prime avvisaglie di questa nuova funzione erano già emerse a fine giugno, come riportammo in un articolo da noi pubblicato. Ora, i tempi sono maturi per raggiungere anche il circuito stabile di WhatsApp.

Come inviare video in HD su WhatsApp

Gli step da seguire per inviare video in HD su WhatsApp ai vostri contatti sono pochi e semplicissimi. Per cominciare, aprite la chat nella quale intendete condividere il filmato. A questo punto”, cliccate sul simbolo della macchina fotografica nella bolla di digitazione e selezionate dalla galleria il video di vostro interesse.

Nel caso in cui l’aggiornamento fosse già disponibile per il vostro account di WhatsApp, notereste in alto la presenza del simbolo HD e, a quel punto, non resterebbe altro che scegliere la relativa opzione di invio dal menù che comparirebbe subito dopo aver cliccato. L’immagine che segue chiarisce meglio il tutto:

I video condivisi nella chat di WhatsApp in alta definizione saranno accompagnati dal simbolo HD, così da mettere al corrente tutti i partecipanti alla medesima conversazione. Lo screenshot che vi mostriamo ne è la prova:

Discorso a parte andrebbe fatto per i video registrati direttamente da WhatsApp che, secondo i test da noi effettuati, non godono ancora dell’invio in modalità HD essendo nativamente registrati in risoluzione standard. Il pulsante HD, infatti, risulterà non cliccabile (così come per gli altri video a bassa definizione):

Come detto, l’aggiornamento è in fase di rollout e, nel giro di pochi giorni, tutti coloro che utilizzano la versione ufficiale di WhatsApp saranno in grado di inviare video in HD ai loro contatti.