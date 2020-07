WhatsApp si è improvvisamente fermato. Problemi sulla chat, problemi sulla versione Web, impossibilità di comunicare.

WhatsApp down: cosa sta succedendo?

Il problema sarebbe localizzato soprattutto in Europa, ma al momento il blocco perdura dalle 22.10 circa e non è ancora possibile avere un quadro generale dell’estensione del blocco.

Come sempre in questi casi il primo servizio ove verificare cosa stia succedendo è Twitter: mentre gli invii non partono è sufficiente collegarsi al social network per notare come siano in molti a lamentare medesimo disservizio. Dal gruppo, al momento, nessun commento.

La mappa è tratta del servizio downdetector, ove le segnalazioni registrano un fortissimo picco di segnalazioni proprio in questi minuti. Su WhatsApp Web il problema è ravvisabile dall’impossibilità di connettersi e, mentre l’interfaccia Web continua ad aggiornare il QR Code di collegamento, l’app nega invece la lettura del codice e l’avvenuta identificazione.

Aggiornamento ore 22.40

I primi messaggi sembrano partire in questi minuti ed il collegamento su WhatsApp Web sembra nuovamente attivabile. Con ogni probabilità l’instant messenger sta per essere riportato alle sue piene funzionalità dopo circa 30 minuti di disservizio.

