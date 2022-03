WhatsApp: dove salva foto e video ricevuti in chat?

WhatsApp non è solo un'applicazione utile per intraprendere chat testuali con parenti, amici e colleghi di lavoro: capita frequentemente che vengano condivisi anche video, foto, file audio ed altre tipologie di contenuti. L'estrema immediatezza del servizio lo rende particolarmente indicato per operazioni di questo tipo.

Allo stesso tempo, potrebbe presentarsi l'esigenza di rintracciare immagini, filmati o altro direttamente sul dispositivo, senza aprire l'applicazione, magari per trasferirli sul PC oppure per mostrarli ad altre persone senza che si renda necessario scorrere a ritroso la conversazione di WhatsApp (anche per una naturale tutela della privacy al cospetto di gente poco “affidabile”).

Dove vengono salvati foto e video di WhatsApp

Per impostazione predefinita, tutti i contenuti di WhatsApp sono archiviati sul telefono. Si tratta di un'opzione che, tuttavia, è possibile disattivare in qualunque momento. Nel caso in cui fosse regolarmente attiva e volessi dare uno sguardo alla relativa cartella presente sullo smartphone, sarà sufficiente utilizzare il file manager di sistema.

Compiere questa operazione su Android è davvero molto semplice. Dopo aver effettuato l'accesso al gestore dei file sul telefono, recati nella cartella “Memoria interna” (a meno che il salvataggio avvenga su una microSD esterna). Scorrendo in basso le voci presenti in elenco, dovresti individuare la cartella “WhatsApp”. All'interno di quest'ultima troverai ulteriori sottocartelle, tra cui “Media”: a quel punto potrai visualizzare i singoli archivi contenenti foto, video, audio, documenti e tutto ciò che è stato condiviso tramite l'applicazione:

Il percorso potrebbe non essere lo stesso per tutti gli smartphone: in alcuni casi si rende inizialmente necessario individuare la cartella “Android” prima che venga mostrata quella di “WhatsApp”. Per facilitare ulteriormente la procedura, puoi ricorrere alla funzione di ricerca che di solito è disponibile per tutti i file manager, inserendo “WhatsApp” come parola chiave. In alternativa, foto e video possono essere mostrati anche all'interno della galleria: esattamente come descritto per il gestore dei file, sarà sufficiente individuare la cartella “WhatsApp”.