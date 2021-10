WhatsApp Beta per Android: interessanti novità per i video

WhatsApp continua incessantemente il lavoro di sviluppo finalizzato all'introduzione di nuove funzionalità in favore degli utenti. A breve dovrebbe essere disponibile anche sul client ufficiale per Android un nuovo player per la visualizzazione dei video condivisi in chat.

Le ultime novità di WhatsApp Beta per Android

Come sempre, utili informazioni circa i futuri cambiamenti della celebre app di messaggistica istantanea le apprendiamo grazie allo staff di Wabetainfo. Almeno una volta, sarà certamente capitato ad ognuno di voi di ricevere in chat un video condiviso dai vari Facebook, Instagram o YouTube. Bene, grazie a WhatsApp Beta in versione 2.21.22.3 sarà possibile prenderne visione in modo decisamente più pratico.

Dopo aver cliccato sul video, quest'ultimo verrà riprodotto in modalità picture-in-picture ma, a differenza del passato, sarà disponibile anche un nuovo pulsante tramite il quale mettere in pausa il contenuto o riprenderne l'esecuzione.

Chiaramente, si potrà anche decidere di visualizzare il filmato a schermo intero e chiudere la finestra una volta terminato. Nulla di sconvolgente, sia chiaro, ma si tratta comunque di una piccola integrazione che dà modo di interagire più efficacemente con i video ricevuti nelle chat di WhatsApp.