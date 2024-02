WhatsApp dice STOP agli SCREENSHOT delle foto del profilo

Cinque anni fa, WhatsApp ha eliminato una funzione che permetteva di scaricare le immagini del profilo di altri utenti: decisione ovviamente presa per motivi di privacy, impedendo il download e la successiva condivisione di foto personali senza il consenso del proprietario. Restava tuttavia possibile l’uso degli screenshot, che di fatto vanificavano completamente lo sforzo.

Ci sono delle novità: durante l’installazione dell’ultima versione di WhatsApp Beta per Android, esattamente la 2.24.4.25 dal Google Play Store, ci si rende conto di quali siano le prossime contromisure adottate dagli sviluppatori per “metterci una pezza”.

Niente più screenshot alle foto del profilo su WhatsApp

Il team di WABetaInfo ha pubblicato un’immagine dalla quale si evince con chiarezza che, nel momento in cui si tentasse di catturare lo screenshot di una foto del profilo altrui, WhatsApp andrebbe ad impedirlo. Un notevole passo in avanti, che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza in favore dell’utenza:

Ma non nascondiamoci dietro un dito: resta ancora possibile scattare fotografie con un altro dispositivo oppure facendo uso di una fotocamera esterna. Questo, logicamente, non dipende da WhatsApp che sta comunque lavorando con l’obiettivo di scoraggiare la diffusione non consensuale di screenshot realizzati nell’app stessa.

A prescindere da tutto, ciò che in linea di massima non dovrebbe mai mancare è il buonsenso degli utenti. L’invito alla prudenza è maggiore soprattutto qualora si avessero fra i propri contatti di WhatsApp anche dei semplici conoscenti e si decidesse ugualmente di impostare come immagine del profilo una foto che dovrebbe invece rimanere privata.

Apprezziamo però l’iniziativa del team di sviluppo nel tentativo di contrastare questo pericoloso e talvolta sottovalutato fenomeno, che in determinati casi rischierebbe di tradursi anche in veri e propri furti d’identità per commettere illeciti. Il blocco degli screenshot è già disponibile per alcuni beta tester e ci auguriamo che, quanto prima, venga attivato anche sulla versione ufficiale di WhatsApp.