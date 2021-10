WhatsApp Desktop: in arrivo la funzionalità che tutti avete richiesto

WhatsApp, dopo aver introdotto il supporto multi-dispositivo (che consente di utilizzare le versioni Desktop e Mobile in maniera indipendente), si prepara per implementare una nuova funzionalità da mettere a disposizione degli utenti che sfruttano il celebre servizio di messaggistica istantanea tramite PC o Mac: a breve, questi ultimi saranno in grado di gestire in modo efficiente ogni opzione relativa alla privacy.

Novità in arrivo su WhatsApp Desktop

Come detto, tra non molto gli utenti di WhatsApp Desktop avranno la possibilità di configurare in maniera più precisa e puntuale tutte le impostazioni riguardanti la privacy.

Al momento, tale operazione è possibile svolgerla ricorrendo esclusivamente alla versione per smartphone, in quanto l'esperienza di utilizzo tramite PC o Mac risulta ancora un po' limitata.

Tuttavia, con l'introduzione del supporto multi-dispositivo a cui abbiamo fatto richiamo inizialmente, il team di WhatsApp sembra intenzionato a rendere la versione Desktop equiparabile a quella Mobile.

Per adesso non sappiamo ancora quando tale integrazione arriverà su WhatsApp Desktop, ma non si esclude che il tutto possa essere operativo già nel corso delle prossime settimane.