WhatsApp Web: ora potrete realizzarvi da soli gli stickers

WhatsApp per il Web ha ora un creatore di adesivi integrato nel software. Questo strumento nativo è perfetto per chi vuole divertirsi a realizzare frizzanti stickers da condividere con i propri amici.

WhatsApp Web: stickers, stickers ovunque

La versione web di WhatsApp è stata aggiornata con uno strumento chiamato “Sticker Maker” integrato, che vi consente di trasformare le normali immagini del vostro computer in adesivi che possono essere inviati tramite il servizio di messaggistica.

Come funziona?

Per accedervi, basta fare click sull'icona della graffetta (area “allegati), selezionare “Adesivo”, quindi scegliere un'immagine da caricare. Oltre alla versione web di WhatsApp, la funzione arriverà presto anche nelle varie app desktop nel corso della prossima settimana.

Una volta caricate, le fotografie possono essere modificate per essere trasformate nello sticker “definitivo”. È possibile tracciare un contorno attorno al soggetto di un'immagine e ritagliare poi lo sfondo. Notate bene che anche le foto stesse possono essere ritagliate (sempre in proporzioni quadrate). Non di meno, potrete aggiungere Emoji, testo e adesivi, i quali potranno essere sovrapposti alle vostre creazioni.

Essere in grado di creare i propri adesivi sulla piattaforma non è una novità e c'è un'intera gamma di app di terze parti disponibili su iOS e Android dedicate.

Ma questa è una funzionalità utile incorporata direttamente nelle versioni desktop e web del servizio, soprattutto perché consentono di modificare le fotografie con la precisione di un puntatore del mouse.

La utilizzerete? A noi è piaciuta moltissimo e non vediamo l'ora di realizzare dei contenuti stickers da inviare ad amici, parenti e colleghi.