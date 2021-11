WhatsApp è al lavoro per estendere un limite fastidioso

Sembra che WhatsApp sia al lavoro per estendere un limite fastidioso che limita la possibilità di eliminare “per tutti” i messaggi inviati a 1 ora, 8 minuti e 16 secondi. Tale funzionalità sarà modificata e un piccolo accenno lo hanno scoperto i nostri amici di WABetaInfo che ogni volta riescono a scovare in anticipo ciò che di innovativo gli sviluppatori dell'app del Gruppo Facebook stanno implementando o a cui stanno lavorando. Scopriamo insieme quella che si rivelerà una novità davvero interessante per tutti gli utenti.

WhatsApp sta lavorando per estendere il limite di tempo per cancellare i messaggi

A tutti capita di sbagliare e con WhatsApp abbiamo la possibilità di correggerci, ma dobbiamo farlo entro un certo limite di tempo. Infatti, qualora dovessimo accorgerci di aver inviato un messaggio errato a qualsiasi nostro contatto, potremo eliminarlo solo se non è passato troppo tempo. Nello specifico entro 1 ora, 8 minuti e 16 secondi.

WhatsApp is planning to use a new time limit to delete messages for everyone: from 1 hour, 8 minutes, 16 seconds to 7 days and 8 minutes!https://t.co/fC04h4p6nE — WABetaInfo (@WABetaInfo) November 23, 2021

WABetaInfo, il noto leaker specializzato nell'individuare e pubblicare possibili aggiornamenti e nuove funzionalità in anticipo, ha scoperto che nella versione beta di WhatsApp per Android 2.2147.4, gli sviluppatori stanno proprio lavorando a questo. In pratica, l'app del Gruppo Facebook, o forse sarebbe meglio dire Meta, sta pianificando di estendere il limite per l'eliminazione dei messaggi in un secondo momento.

Tutto è ancora in fase di sviluppo. Ma nella pratica cosa cambierà una volta che WhatsApp avrà implementato questa nuova possibilità? A descrivere bene ciò, sono proprio gli esperti di WABetaInfo che, in una nota da poco pubblicata sul loro blog, hanno dichiarato:

“Sarà possibile eliminare i messaggi per tutti coloro che hanno più di 1 ora, 8 minuti e 16 secondi in un secondo momento. In particolare, possiamo confermare che WhatsApp sta ora pianificando di modificare il limite di tempo a 7 giorni e 8 minuti in un futuro aggiornamento!“.

Insomma, non è passato nemmeno un giorno da quando vi abbiamo annunciato che WhatsApp è al lavoro su un importante aggiornamento per i messaggi vocali e già vi stiamo parlando di un'altra prossima novità in arrivo.