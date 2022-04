WhatsApp: creare gruppi sarà facilissimo con questa nuova scorciatoia

Prosegue senza freni il percorso evolutivo di WhatsApp che, grazie ai numerosi aggiornamenti rilasciati nell'ultimo periodo, ha messo a disposizione degli utenti un servizio sempre più completo e soddisfacente.

Con la nuova versione di WhatsApp Beta per Android, i tester avranno accesso ad un'ulteriore scorciatoia per mezzo di cui creare gruppi in maniera ancora più rapida e soprattutto intuitiva.

Interessanti novità per la creazione dei gruppi su WhatsApp

Come da tradizione, diamo uno sguardo allo screenshot che è stato condiviso dallo staff di WABetaInfo e proviamo a capire qualcosa in più sulla nuova funzione introdotta da WhatsApp:

In questo caso stiamo parlando di WhatsApp Beta per Android in versione 2.22.10.4. L'immagine fa riferimento alla schermata a cui avresti accesso visualizzando le informazioni di un contatto presente nel tuo elenco. Puoi facilmente notare come, nella zona in basso, sia stata aggiunta un'ulteriore voce che riporta: “Crea un gruppo con (nome dell'utente)“.

Presupposto fondamentale perché il tasto sia visibile, almeno in queste fasi iniziali di sviluppo, è che tra te e l'altro contatto ci sia almeno un gruppo in comune: qualora esistesse, verrebbe indicato appena sopra. Essendoci quindi tutte le condizioni, cliccando sul pulsante sarà possibile creare velocemente un nuovo gruppo di WhatsApp che includa quella persona.

Fai attenzione però: il procedimento non viene portato a termine immediatamente. Nella fase di creazione avrai la possibilità di aggiungere anche altre persone, oltre al contatto di cui hai visualizzato le informazioni del profilo su WhatsApp. Dopo aver preso le tue scelte, sarai in grado di dare un nome al gruppo e terminare la procedura di creazione.

Trattandosi di una funzionalità in fase di test, non si esclude che possano essere applicati dei miglioramenti in seguito, prima dell'esordio sulla versione ufficiale. Ovviamente, continueremo a tenere d'occhio la situazione ed a monitorare tutte le nuove funzioni di prossimo arrivo su WhatsApp.