WhatsApp copia AirDrop: si potrà condividere file con tutti, senza rete

WhatsApp è una fucina di novità: gli sviluppatori sono al lavoro su una nuova funzionalità di condivisione file, che consentirà agli utenti di inviare file crittografati senza una connessione Internet attiva, simile ad AirDrop di iPhone. Questa nuova funzione è stata individuata per la prima volta ad aprile in una versione beta di WhatsApp per Android; ora, il codice è apparso anche in una versione beta di iOS.

Su iOS ci sarà un QR Code

A svelarlo è il portale WaBetaInfo. L’ultima versione beta di WhatsApp per iOS (la 24.15.10.70) include riferimenti relativi proprio alla prossima funzionalità di condivisione. Tuttavia, sembrerebbe che WhatsApp abbia adottato un’implementazione diversa per i dispositivi Apple.

Gli utenti Android, infatti, dovrebbero poter condividere foto, video, documenti e altri file con qualsiasi utente WhatsApp nelle vicinanze. Per gli utenti iOS, al contrario, l’app richiede al destinatario la scansione di un codice QR per avviare un trasferimento del file. Un’accortezza in più per tutelare maggiormente la privacy ed evitare di accettare accidentalmente file dannosi.

Un altro aspetto positivo di questa nuova funzione risiede nel suo potenziale multipiattaforma: dal momento che gli sviluppatori vi stanno lavorando su entrambi i sistemi operativi, faciliterà ancor più i trasferimenti di file tra iOS e Android ad alta risoluzione, senza doversi preoccupare della compressione messa in atto da WhatsApp.

Purtroppo, pare che lo sviluppo sia ancora nelle sue prime fasi e potrebbe volerci un po’ prima che possa essere rilasciato ufficialmente a tutti gli utenti WhatsApp.