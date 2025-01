WhatsApp: con queste nuove icone riconoscerai ogni singola chat all'istante

WhatsApp sta rinnovando l’aspetto delle chat, introducendo icone predefinite colorate per tutti quei contatti o gruppi che non hanno una foto del profilo o un nome specificato.

Questa novità, inizialmente testata su WhatsApp per Android, è ora in fase di sperimentazione anche su iOS, con l’obiettivo di garantire un’esperienza uniforme su entrambe le piattaforme.

In arrivo le nuove icone predefinite di WhatsApp

Come sempre, diamo uno sguardo agli screenshot pubblicati dai colleghi di WABetaInfo, così da avere un quadro generale più completo:

Dimenticate le vecchie icone grigie e monotone: ora le chat di WhatsApp si arricchiscono di un tocco di colore e maggiore dinamismo per facilitare la navigazione e la gestione delle conversazioni.

L’aggiornamento, attualmente disponibile per un numero limitato di beta tester, prevede un sistema di icone personalizzato. Per le chat individuali, WhatsApp predispone un’immagine che include la prima lettera del nome del contatto, posta su uno sfondo dai colori vivaci e diversi per ogni persona. Nel caso in cui un contatto sia sprovvisto del nome, WhatsApp visualizza un’icona stilizzata, simile ad una sagoma umana. Questo sistema, come specificato all’inizio, è pensato per rendere identificabile ogni chat, anche quando manca una foto profilo o un nome ben definito.

Le chat di gruppo e le Community di WhatsApp non sono state escluse da questo rinnovamento: per i gruppi, l’icona mostra due sagome di persone, sempre in un colore distintivo; mentre per le Community, le sagome sono tre. Questa distinzione grafica permette dunque agli utenti di riconoscere immediatamente la tipologia di conversazione a cui si stanno approcciando, senza dover leggere il nome del gruppo o del contatto.

L’introduzione di simili elementi cromatici e grafici non solo abbellisce l’interfaccia grafica ma contribuisce a migliorare l’usabilità di WhatsApp. Poter riconoscere velocemente una chat grazie al colore o alla forma dell’icona è un vantaggio non trascurabile, specie quando si hanno molte conversazioni attive. In questo modo, WhatsApp rende l’esperienza utente più immediata ed intuitiva, facilitando la distinzione tra le diverse conversazioni.