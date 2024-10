WhatsApp: con questa novità vedrete aggiornamenti di stato ovunque

WhatsApp è ancora l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata a livello globale, ma la concorrenza si fa sempre più temibile ed è importante restare al passo con le esigenze del pubblico in termini di usabilità e completezza del servizio.

Una nuova funzionalità è stata introdotta anche nella sua ultima versione beta per Android (2.24.22.2), disponibile tramite il Google Play Beta Program.

Questo aggiornamento porta con sé la possibilità di visualizzare più volte gli aggiornamenti di stato, già visti in precedenza, direttamente nella scheda delle chat.

Gli aggiornamenti di stato “invadono” WhatsApp

Non stiamo parlando di un cambiamento che rivoluziona in maniera significativa l’esperienza di utilizzo, ma WhatsApp è solita introdurre piccoli ritocchi a specifiche funzionalità con l’obiettivo di rendere determinate operazioni ancora più immediate ed efficaci.

La novità, come sempre, è stata scovata dal team di WABetaInfo, che ha condiviso il seguente screenshot sul suo blog:

Fino a questo momento, WhatsApp indicava un nuovo aggiornamento di stato con un anello attorno alla foto del profilo di un contatto nella scheda delle chat. Una volta visualizzato lo stato, l’anello scompariva. Con questa nuova funzione, però, anche dopo aver visto lo stato, l’anello continuerà a circondare la foto del profilo ma diventerà grigio.

Questa modifica offre la possibilità di visionare nuovamente uno stato già visto ma senza tornare alla sezione di WhatsApp dedicata agli aggiornamenti. Ora, gli utenti possono semplicemente toccare la foto del profilo nella scheda delle chat per accedere più volte allo stato di un loro contatto, risparmiando tempo e rendendo l’interazione con i contenuti più rapida ed intuitiva.

L’anello grigio attorno alla foto del profilo serve come promemoria visivo, indicando il fatto che quello specifico contatto abbia condiviso un aggiornamento di stato già visionato in precedenza ma a cui si può accedere nuovamente. Questa funzionalità di WhatsApp è disponibile solo per un numero limitato di beta tester su Android ma, nei prossimi giorni, sarà gradualmente distribuita a un pubblico più ampio: anche alcuni utenti di WhatsApp Beta per iOS possono già beneficiarne.