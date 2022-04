WhatsApp: il download dei contenuti in chat sarà ancora più intuitivo

Aggiornamento dopo aggiornamento, l'esperienza di utilizzo di WhatsApp è diventata sempre più completa ed intuitiva. Non più solo chat testuali ma anche invio di numerosi documenti e contenuti multimediali.

Di recente abbiamo parlato della possibilità di condividere file con dimensioni massime fino a 2 GB. Ora, questa specifica operazione si arricchisce di un ulteriore indicatore grazie al quale sarà possibile ottenere ancora più informazioni.

Le ultime novità di WhatsApp Beta, presto anche sulla versione ufficiale

Questa integrazione è stata evidenziata dallo staff di WABetaInfo che, prontamente, ho condiviso lo screenshot mostrato di seguito:

Assistiamo al download di un banalissimo file zip da 94 MB all'interno di una chat di WhatsApp. Come si può notare, oltre alla percentuale di avanzamento, viene indicato il tempo restante prima che l'operazione finisca. Ovvio, non è certo una funzionalità rivoluzionaria ma può anche essere utile per valutare le performance della rete internet a cui si è connessi (senza voler screditare gli amati speedtest).

Ad onor del vero, il ragionamento da fare sarebbe un altro: il nuovo limite di 2 GB non è stato rilasciato globalmente su WhatsApp. Quindi, bisognerà ancora sottostare ad un tetto massimo di 16 MB per le foto e 100 MB per altre tipologie di contenuti. In sostanza, nella stragrande maggioranza dei casi parliamo di download che terminerebbero nel giro di qualche minuto o pochi secondi.

Per gli utenti in Argentina, invece, quanto appena descritto potrebbe avere un senso: loro sono tra i primi a sperimentare la condivisione di file con grandezza massima di 2 GB all'interno delle chat di WhatsApp. Il tempo residuo, ad esempio, tornerebbe utile per capire se completare o meno il download in quello specifico momento o se rimandare il tutto a seconda delle esigenze.

Il nuovo indicatore, per adesso, è a disposizione di tutti gli utenti che fanno uso di WhatsApp Desktop Beta e di una ristretta percentuale di iscritti che invece utilizzano WhatsApp Beta su Android e iOS.