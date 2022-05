WhatsApp: come attivare la verifica in 2 passaggi

WhatsApp, al giorno d’oggi, è certamente una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate in assoluto. Per questo motivo, è comprensibile che la maggior parte delle chat avvengano su tale circuito. Data la sua ampia diffusione, non andrebbe di sicuro trascurata la privacy: il rischio che qualcuno possa accedere al tuo account da un altro dispositivo è piuttosto alto in mancanza di adeguate contromisure. Per rendere più difficile la vita agli hacker ti basta attivare la verifica in 2 passaggi e, ogni volta in cui dovessi avviare WhatsApp da un nuovo apparecchio, ti verrebbe chiesto di digitare una specifica password.

Come abilitare la verifica in 2 passaggi su WhatsApp

Di seguito andremo a descrivere in maniera dettagliata i vari step che dovrai seguire per mettere in atto questa semplice procedura:

avvia WhatsApp e clicca sul pulsante con i tre puntini verticali che trovi in alto a destra;

vai su Impostazioni, Account e Verifica in due passaggi;

scegli il PIN che dovrai digitare nel momento in cui effettuerai l’accesso al servizio da un altro dispositivo;

indica un’email per l’eventuale ripristino, nel caso in cui dimenticassi il PIN, e la verifica in due passaggi sarà finalmente attiva.

L'operazione è di una facilità pazzesca, ma non tutti hanno ancora attivato la verifica in due passaggi su WhatsApp: sarebbe il caso di adoperarsi quanto prima.

