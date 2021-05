WhatsApp inverte la rotta: secondo quanto si apprende, non limiterà le funzionalità a coloro che non accetteranno la nuova politica sulla privacy. Ricordiamo a tal proposito, che la politica è entrata in vigore il 15 maggio.

WhatsApp non limiterà gli account degli utenti

All'inizio di questo mese, WhatsApp, app di proprietà di Facebook, ha affermato che gli utenti avrebbero perso funzionalità nel tempo se non avessero accettato la sua nuova politica sulla privacy entro il 15 maggio. In un'inversione di rotta, Facebook ora afferma che il piano è cambiato e gli utenti che non accettano la politica aggiornata in realtà non vedranno funzionalità limitate.

Un portavoce dell'azienda, in una dichiarazione rilasciata a The Verge, ha così riferito:

Date le recenti discussioni con varie autorità ed esperti di privacy, vogliamo chiarire che non limiteremo la funzionalità di come funziona WhatsApp per coloro che non hanno ancora accettato l'aggiornamento.

WhatsApp ha detto a The Verge che questo è il piano che andrà avanti a tempo indeterminato. L'implementazione della politica è stata un pasticcio confuso e ha sollevato preoccupazioni sul fatto che WhatsApp avrebbe iniziato a condividere più dati personali degli utenti con Facebook. (Alcuni dati degli utenti di WhatsApp, come i numeri di telefono degli utenti, sono già condivisi con Facebook, secondo una politica entrata in vigore nel 2016).

L'azienda ha sottolineato che non sarà così, per il momento: l'aggiornamento della politica riguarda i messaggi inviati alle aziende tramite WhatsApp, che potrebbero essere dunque memorizzati sui server di Facebook.

La maggior parte dei clienti che hanno visto la nuova policy ha accettato, afferma la società in un articolo di supporto. Questo articolo rileva anche che verrà inviato un “remind me” per accettare i termini qualora non l'aveste ancora fatto. Non di meno, la compagnia ha così dichiarato:

Continueremo a ricordare agli utenti di tanto in tanto e permetteremo loro di accettare l'aggiornamento, anche quando scelgono di utilizzare funzionalità opzionali pertinenti come la comunicazione con un'azienda che riceve supporto da Facebook. Ci auguriamo che questo approccio rafforzi la scelta di tutti gli utenti, indipendentemente dal fatto che vogliano interagire con un'azienda.

