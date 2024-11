WhatsApp ci ripensa: nessuna di queste scorciatoie verrà eliminata

WhatsApp continua a perfezionare la sua interfaccia utente, così da migliorare la condivisione dei contenuti multimediali.

Con WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.24.16, l’app introduce una nuova scorciatoia per accedere alla galleria direttamente dalla barra della chat, affiancandola alla scorciatoia per la fotocamera.

Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo rispetto al precedente aggiornamento, che aveva sostituito il pulsante della fotocamera con quello della galleria, suscitando opinioni contrastanti fra gli utenti.

WhatsApp: doppia soluzione per condividere foto e video

La nuova disposizione scelta da WhatsApp, che integra entrambe le scorciatoie e che possiamo osservare grazie allo screenshot di WABetaInfo, risulta certamente più completa. Da un lato, la scorciatoia della fotocamera offre la possibilità di catturare foto o video in tempo reale. Dall’altro, il nuovo pulsante della galleria semplifica l’accesso ai media archiviati, eliminando il passaggio attraverso il menu degli allegati.

Questa duplice soluzione risponde alle critiche emerse con l’eliminazione temporanea della scorciatoia della fotocamera, non accolta positivamente dagli utenti di WhatsApp. La reintroduzione di entrambe le opzioni, dunque, rappresenta un tentativo di rendere l’interfaccia più user-friendly, mantenendo al contempo la flessibilità necessaria per adattarsi a diverse esigenze.

WhatsApp, tuttavia, non ha ancora deciso se rendere definitiva questa configurazione. Essendo una funzionalità in fase di test, il feedback degli utenti sarà cruciale per determinare eventuali modifiche o perfezionamenti. L’obiettivo è comprendere se questo approccio rappresenti un effettivo miglioramento nell’esperienza di utilizzo o se, al contrario, rischi di complicare l’interazione con la barra della chat. Nelle prossime settimane, la novità verrà estesa ad un numero maggiore di beta tester su WhatsApp.