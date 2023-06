WhatsApp mette finalmente a tacere le chiamate INDESIDERATE

La privacy degli utenti è al centro di molti degli ultimi aggiornamenti rilasciati da WhatsApp. Oltre alla crittografia end-to-end, abbiamo recentemente assistito all’introduzione delle “Chat con lucchetto”, dei messaggi effimeri e del blocco degli screenshot per i messaggi visualizzabili solo una volta.

Oggi, WhatsApp annuncia due ulteriori novità che renderanno ancora più sicuro l’utilizzo del servizio: “Silenzia le chiamate da numeri sconosciuti” e “Controllo della privacy”, già disponibili per gli utenti.

Privacy assicurata con queste nuove funzioni di WhatsApp

La funzione “Silenzia le chiamate da numeri sconosciuti” offre un maggiore controllo per le chiamate in arrivo su WhatsApp. Sarà possibile filtrare automaticamente le chiamate indesiderate, come spam, truffe o chiamate da numeri sconosciuti, per un ulteriore livello di protezione.

In pratica, queste chiamate non innescheranno più la suoneria del telefono ma saranno comunque visibili nell’elenco, qualora fossero rilevanti.

Per comunicare la novità agli utenti, WhatsApp ha introdotto il “Controllo della privacy”. Questa caratteristica offre una chiara panoramica sulle impostazioni della privacy più importanti, consentendo di selezionare il livello di protezione più adatto in un’unica schermata.

Accedendo alle impostazioni sulla privacy e selezionando “Avvia Controllo”, gli utenti saranno in grado di esplorare i diversi livelli di privacy disponibili per rafforzare la sicurezza dei loro messaggi, chiamate e informazioni personali. Come detto, tutte queste novità sono già disponibili su WhatsApp: qualora non risultassero ancora visibili per te, abbi solo un po’ di pazienza.