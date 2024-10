WhatsApp: che fine ha fatto l'app per iPad?

Il tempo vola! Infatti, ormai è già passato un anno da quando Meta aveva annunciato che avrebbe rilasciato finalmente una versione di WhatsApp specifica per iPad. Questo annuncio era arrivato proprio il giorno in cui era stata rilasciata la versione dell’app per macOS. A oggi tutti i possessori di iPad sono ancora in attesa.

Infatti, a distanza di circa 12 mesi ancora nulla è stato fatto e l’app in versione beta di WhatsApp per iPad è ancora lì, identica a quando era stata rilasciata a fine settembre del 2023. Pensiamo sia lecito per tutti gli utenti in attesa di novità capire cosa ne sarà del loro futuro su iPad. Ci sono speranze o tutto rimarrà per ora solo un sogno?

Certo che se ci soffermiamo un attimo al loro svolto da Meta con le sue app per iPad c’è da “mettersi le mani nei capelli”. L’unica app con una versione funzionale per iPadOS è Facebook, ma da anni non riceve aggiornamenti significativi. Questo vuol dire che l’azienda ha abbandonato l’idea di fare versioni app per questo dispositivo?

Non stupisce il fatto che Meta non sia ancora arrivata a creare un’app definitiva di WhatsApp per iPad. Adam Mosseri, CEO di Instagram, rispondendo ad alcuni utenti proprio l’anno scorso, aveva detto che per quanto riguarda un’app dedicata di Instagram per iPad non ci stava lavorando al momento.

Inoltre, aveva anche spiegato che la piattaforma del social su iPad non era ancora abbastanza grande “da essere una priorità“. Diversi utenti si sono chiesti se il numero di utenti che usa Instagram su iPad sia così basso proprio perché la versione per iPadOS è solo “una piccola app per iPhone al centro dello schermo“.

Nondimeno, ci sono segnali che rassicurano. Infatti, il team di WhatsApp sembra essere impegnato un po’ di più nel lanciare versioni dell’app per dispositivi Apple, ma per ora non iPad. Infatti, attualmente abbiamo solo un’applicazione dedicata per macOS che funziona bene sulle macchine Apple Silicon.