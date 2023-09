WhatsApp per iPad: l'attesa è finita, puoi provare la beta già da ora

Da tempo immemore, gli utenti di WhatsApp desiderano una versione del servizio che risulti compatibile anche con iPad. Numerose indiscrezioni sono trapelate finora, rivelandosi poi dei fuochi di paglia.

Oggi, dopo una lunga attesa, è finalmente possibile installare la versione beta di WhatsApp per iPad tramite TestFlight. Ciò significa che i beta tester possono testare in prima persona le potenzialità del servizio a loro dedicato.

Come provare WhatsApp per iPad

L’ottima notizia è stata comunicata dallo staff di WABetaInfo che, in un suo recente post, ha condiviso il seguente screenshot relativo proprio a WhatsApp per iPad:

Per cominciare, bisogna installare la versione beta dell’app sia sul tuo iPhone che sull’iPad. Successivamente, occorre avviare il servizio sul telefono e seguire questo percorso: Impostazioni WhatsApp > Dispositivi collegati > Collega un dispositivo. A questo punto, basterà scansionare il codice QR generato dall’iPhone e sarai in grado di utilizzare WhatsApp autonomamente sull’iPad, senza bisogno che vi sia una connessione internet attiva dal telefono.

Tutti i messaggi inviati o ricevuti su WhatsApp per iPad verranno sincronizzati sul telefono, indipendentemente dal fatto che si tratti di un iPhone o di uno smartphone Android: ciò significa che non perderai alcuna chat importante qualora utilizzassi il tablet mentre il telefono è spento. Inoltre, va sottolineato che la crittografia end-to-end rimarrà attiva sia per i messaggi ed anche per quanto riguarda le chiamate, garantendo così la massima privacy in ogni circostanza.

Appare chiaro che, trattandosi di una versione beta, alcune funzionalità potrebbero non essere eseguite correttamente, tra cui la visualizzazione e la pubblicazione degli aggiornamenti di stato ed alcune opzioni riguardanti la condivisione della posizione in tempo reale. Mancano poi informazioni precise circa il rilascio della versione ufficiale di WhatsApp per iPadOS ma, come sempre, ti aggiorneremo su ogni possibile novità in tal senso e dunque continua a seguirci.