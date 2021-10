Nuova truffa via SMS: state alla larga da questi messaggi

Un nuovo tentativo di truffa si sta diffondendo in queste ore tramite i classici sms, almeno tenendo conto delle numerose segnalazioni ricevute. Come sempre, purtroppo, a cascarci sono gli utenti più inesperti che loro malgrado danno libero accesso ai criminali informatici compiendo un solo quanto fondamentale gesto: cliccare sul link presente nel messaggio.

Nessun pacco da ritirare: è una truffa

Un tentativo di frode, noto come “smishing”, di cui le forze dell'ordine sono già state messe al corrente. Nella maggior parte dei casi, gli sms in questione contengono il seguente testo:

“Il tuo pacco è stato trattenuto presso il nostro centro di spedizione.”

Si fa dunque credere ai malcapitati che vi sia la necessità di ritirare un pacco in consegna che, per un motivo imprecisato, non è stato possibile recapitare al destinatario. All'interno del messaggio è presente un link che, apparentemente, avrebbe come unica utilità quella di fornire maggiori spiegazioni sulla procedura da seguire.

Come già avrete intuito, il collegamento ipertestuale rimanda ad una pagina web nella quale vengono richiesti specifici dati personali, come numeri e codici delle carte di credito. Compilare i suddetti moduli rappresenterebbe il principale passo falso. Di conseguenza, nel caso in cui doveste ricevere una comunicazione di questo tipo via sms, l'unica operazione da compiere sarebbe quella di cancellare subito il messaggio.