WhatsApp lavora alla funzione "Community": un nuovo social network?

Gli utenti di WhatsApp inizieranno gradualmente a ricevere molte nuove funzionalità, tra cui il supporto multi-dispositivo ed un perfezionato sistema di segnalazione dei messaggi. Tuttavia, la società sembra stia lavorando ad un'ulteriore integrazione che prenderà il nome di “Community”.

Tutto ciò che al momento sappiamo circa le “Comunità” di WhatsApp

Lo staff di XDA-Developers, analizzando l'APK della versione beta 2.21.21.6, ha individuato diverse stringhe di codice che sembrerebbero suggerire la presenza di un nuovo elemento social all'interno del più ampio framework di chat di WhatsApp. Tuttavia, non ci sono ancora dettagli precisi in merito a quale strada gli sviluppatori intendano perseguire.

Una specifica stringa lascia presagire che le comunità possano utilizzare un sistema d'ingresso ad invito, che consentirebbe ad altri utenti di unirsi ed interagire. I suddetti inviti potrebbero anche essere condivisi sotto forma di codice QR. In un'ulteriore sezione di codice si legge quanto segue:

“Chiunque abbia WhatsApp può seguire questo link per unirsi alla comunità. Condividilo solo con le persone di cui ti fidi.”

Di conseguenza è lecito aspettarsi che qualunque utente dovesse ottenere l'invito possa automaticamente diventare un membro della community.

Proprio come avviene sui gruppi di WhatsApp, le comunità potrebbero avere degli amministratori con poteri di controllo, come la rimozione di determinati messaggi, l'invio di una comunicazione ai partecipanti e, in aggiunta, l'assegnazione del ruolo di “moderatore” ad alcuni utenti.