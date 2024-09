WhatsApp: basterà un aggiornamento di stato per "fare serata"

WhatsApp sta sperimentando nuove funzionalità per rendere ancora più versatili ed efficaci gli aggiornamenti di stato, con l’obiettivo di aumentare l’interazione con i tuoi contatti in rubrica.

Attualmente è in fase di sviluppo la creazione dei sondaggi proprio all’interno degli aggiornamenti di stato, come si intuisce dall’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per iOS: stiamo parlando della versione 24.20.10.70, già disponibile tramite TestFlight.

Come creare sondaggi negli stati di WhatsApp

Questa interessante funzionalità è stata da poco individuata dal team di WABetaInfo, che ha prontamente condiviso lo screenshot riportato di seguito:

Dall’immagine possiamo notare un nuovo sticker in basso a destra per gli aggiornamenti di stato su WhatsApp, grazie al quale sarai in grado di aggiungere sondaggi in modo semplice ed immediato. Avrai piena libertà di proporre opzioni multiple di risposta o limitare il sondaggio ad una sola scelta, offrendo così una maggiore flessibilità per raccogliere i feedback. I tuoi contatti potranno partecipare al sondaggio dalla schermata di visualizzazione dello stato.

Un aspetto interessante è che i sondaggi creati negli aggiornamenti di stato di WhatsApp rimarranno privati. Ciò significa che non riuscirai a vedere il nome di chi ha votato, garantendo quindi un certo livello di anonimato per i partecipanti. Tuttavia, sia il creatore dello stato che gli spettatori potranno visualizzare i risultati.

Un altro elemento chiave di questa nuova funzionalità di WhatsApp è che i sondaggi godranno di crittografia end-to-end: questo garantisce che il contenuto del sondaggio (compresi i risultati e le opzioni di scelta) sarà accessibile solo a chi lo ha creato ed a chi lo ha successivamente visualizzato. Ovviamente, potrai sfruttare questo strumento per ogni eventualità, anche semplicemente per decidere con il tuo gruppo di amici come organizzare il weekend o una serata specifica, proponendo varie mete o attività fra cui scegliere.

Va precisato che, al momento, questa nuova funzione non è ancora utilizzabile neppure dai beta tester, essendo in piena fase di sviluppo. Inoltre, non è possibile neanche conoscere le tempistiche secondo cui i sondaggi sbarcheranno ufficialmente negli aggiornamenti di stato di WhatsApp ma, come sempre, vi terremo aggiornati su ogni futura novità.