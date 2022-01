WhatsApp: avete un problema? Tranquilli: torna l'assistenza in chat

WhatsApp sta gradualmente (re)introducendo una nuova funzionalità, grazie alla quale potrete avere un contatto diretto con il servizio d'assistenza direttamente all'interno di una chat dedicata nella medesima applicazione. Il supporto “in app” era già disponibile per alcuni beta tester in passato, ma è stata rimossa per ragioni sconosciute. Ci sono però delle interessanti novità.

Il supporto interno è nuovamente accessibile su WhatsApp Beta

Con l'ultima versione di WhatsApp Beta è quindi possibile contattare il team di supporto. Per farlo è sufficiente recarsi nelle “Impostazioni” dell'app, scegliere la voce “Aiuto” e successivamente cliccare su “Contattaci”. Nel modulo dedicato si potrà descrivere il problema, in attesa di essere nuovamente contattati dall'assistenza:

Qui viene il bello: il team di supporto potrebbe rispondere direttamente in chat, dopo aver analizzato la problematica in questione. La conversazione verrebbe contrassegnata da una spunta verde di verifica, il che darebbe certezza circa l'affidabilità della chat. Al momento non sappiamo quando tale caratteristica sarà finalmente (e definitivamente) integrata sulla versione ufficiale di WhatsApp: i tempi sembrerebbero però maturi affinché questo avvenga.