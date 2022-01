WhatsApp: in arrivo i cuori pulsanti che renderanno le chat più romantiche

WhatsApp non smette di riservare sorprese, anche in questo 2022. La nuova funzionalità in arrivo, pur non rappresentando uno stravolgimento in senso stretto, sarà certamente gradita da tutti coloro che abitualmente utilizzano l'emoji del cuore in chat.

Nuovi e coloratissimi cuori pulsanti stanno per sbarcare su WhatsApp

Secondo le informazioni di WABetaInfo, sulle versioni Beta di WhatsApp per Android e iOS sarebbe in dirittura d'arrivo l'emoji del cuore pulsante. La GIF che mostriamo di seguito fornisce un'idea ben precisa di ciò che v'aspetta:

Una volta completata la fase di roll-out, sarà quindi possibile utilizzare l'emoji del cuore pulsante nelle chat con i vostri contatti. Affinché questi ultimi visualizzino correttamente l'animazione sarà importante che il tutto risulti abilitato anche sulla versione presente a bordo dei loro smartphone.

Al momento non abbiamo informazioni specifiche circa le tempistiche richieste perché il cuore pulsante arrivi anche sulla versione stabile di WhatsApp, ma supponiamo che questo possa avvenire già nel corso delle prossime settimane.